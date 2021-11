La linea Vestager sui chip

Margrethe Vestager è riuscita a resistere alle pressioni di Francia e Germania che avevano chiesto all’Ue di decretare il “liberi tutti” sugli aiuti di stato. Da anni Parigi e Berlino promuovono il concetto di “campioni europei”, dietro cui si nasconde la loro nostalgia per i sussidi pubblici ai vecchi “campioni nazionali”. Anche l’Italia, come dimostrano Alitalia e Monte dei Paschi di Siena, è spesso allergica ai lacci di Bruxelles. Ogni occasione è buona. Il Covid-19 ha aperto una grande falla per stato di necessità. La doppia transizione climatica e digitale – a cui si è aggiunta la penuria di semiconduttori – era un’occasione per far venire giù la diga dell’Antitrust. Vestager ieri ha presentato la revisione della politica dell’Ue sugli aiuti di stato. Il quadro temporaneo per il Covid è stato prolungato fino a giugno 2022, ma con una soppressione progressiva delle misure di sostegno (oltre 3 mila miliardi di euro).

