M5s e Sinistra italiana: dittatori e buoi dei paesi tuoi

Forse peggio della scemenza di proporre a Latina il cambio di nome di un parco intitolato a Falcone e Borsellino per riportarlo al nome originario di “Arnaldo Mussolini”, ecco peggio di questo c’è soltanto il sepolcrismo imbiancato dei grillini e di Sinistra italiana – noti democratici liberali – indignati per il rigurgito di fascismo. E qui non s’intende nemmeno discutere della figura di Arnaldo Mussolini, l’anonimo “fratello di un Grande fratello”, né dell’analfabetismo balbuziente di Claudio Durigon, l’improvvido sottosegretario leghista che a Latina ha dato origine allo scandaluccio. Qua si vuole soltanto chiedere a M5s e Sinistra italiana, gli sconcertati e purissimi partiti di Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni che vogliono le dimissioni di Durigon: ma da che pulpito?

