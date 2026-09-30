La concorrenza sui distributori non è sleale

La concorrenza non è solo prezzo: è anche innovazione e servizio. Ed è probabile che la nuova congiuntura aprirà scenari potenzialmente nuovi. I giornali di ieri mostravano l’assalto alle stazioni Eni, con lunghe code per fare il pieno e riserve esaurite. Ciò suggerisce che accanto a quei clienti per cui il risparmio vale più del tempo impiegato nell’attesa o nella ricerca di una stazione ancora operativa, ve ne sono altri disposti a spendere un po’ di più per saltare la coda. In un certo senso, l’operazione messa in atto da Eni, Ip e Q8 divarica il mercato in due: quelli che danno più valore al tempo e quelli che prediligono minimizzare la spesa. La concorrenza richiede inventiva e dinamismo; quasi mai è gentile con chi non coglie i cambiamenti o non riesce a tenere il passo. L’iniziativa del price cap volontario sui listini è la risposta a una congiuntura straordinaria: anche i gestori indipendenti devono capirne le ragioni e, se non possono battere le multinazionali sul loro stesso terreno, cercare un diverso angolo di competitività.