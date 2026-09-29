La guerra commerciale non è finita

Lo Us-China Board of Trade ha annunciato ieri che 30 miliardi di esportazioni americane verso la Cina (circa il 30 per cento dell’intero export verso la Repubblica popolare) e 30 miliardi di import cinesi negli Stati Uniti avranno un trattamento tariffario più favorevole. Pechino taglierà i dazi su mais, grano, sorgo, carne, latticini, oli vegetali, oltre a pesce, legname, cosmetici e dispositivi medici. La soia, però, non è nella lista, ed è un dettaglio politicamente interessante perché è una delle grandi esportazioni agricole americane, segnale forse che Pechino vuole tenersi quella carta per continuare a negoziare. Gli Stati Uniti taglieranno i dazi su piccoli elettrodomestici, giocattoli, decorazioni natalizie, fuochi d’artificio, biancheria per la casa e seggiolini per bambini. C’è anche un impegno cinese ad acquistare 10 milioni di tonnellate di carbone americano all’anno nel 2027 e 2028, poi verrà creato un gruppo di lavoro sull’agricoltura, ma non c’è ancora una tempistica per l’applicazione delle riduzioni e l’accordo commerciale più ampio è stato sostanzialmente spostato al prossimo anno. In pratica: fuffa e promesse di dialogo. Tutto ciò che serve per guadagnare tempo, utile per l’Amministrazione Trump e per la rivincita di Xi Jinping.