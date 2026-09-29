Benzina e diesel scontati in metà dei distributori italiani: anche Q8 dice sì, dopo Eni e Ip

"Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane", è il commento della premier Giorgia Meloni. Già ieri sera Palazzo Chigi aveva fatto sapere che la trattativa con il gruppo era avanzata e prossima a essere sbloccata. Il price cap, fa sapere la compagnia, avrà durata di 30 giorni a partire dal 1° ottobre. "Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda. La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori e i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera”, si legge nella nota.