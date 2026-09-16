Cent’anni di storia sugli extraprofitti: più contenziosi che gettito

. Primo, al concetto di “extraprofitto” non corrisponde (e con ogni probabilità non può corrispondere) una univoca e concreta espressione contabile e, di conseguenza, il concetto di “extra-profitto” non dà luogo ad una chiaramente identificata base imponibile. Secondo, ne derivano difficoltà definitorie e applicative che contribuiscono a contenere significativamente la rilevanza – in termini di gettito e quindi ai fini della finanza pubblica – di forme di imposizione sugli “extraprofitti” e che solitamente pongono le basi per un ampio contenzioso. Terzo, i limiti – dal punto di vista del gettito – di imposte sugli extraprofitti si traducono in richieste di ulteriori inasprimenti dell’imposta che possono culminare nella pretesa di aliquote confiscatorie, ovvero nella pretesa di sottoporre a tassazione non solo i flussi ma anche gli stock che presumibilmente si siano formati (come nel 1920 enel 1947).: si tratta infatti di ipotesi che rispondono alla medesima logica e che sono strettamente legate (un punto che spesso sfugge ad alcuni sostenitori della tassazione degli “extraprofitti”). Quarto, le difficoltà dal punto di vista del gettito e le previsioni di diffusi contenziosi costringono spesso il legislatore a fare passi indietro (come nel 2023), ovvero a prevedere modalità transattive di definizione delle controversie (come nel 1924, nel 1947 e nel 2022).