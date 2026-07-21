Cicciobello parla cinese. L'imbarazzo del Mimit

Non che ci fossero probabilmente alternative: in questo momento, la sola liquidità disponibile nel settore può arrivare solo da Shenzhen, e di certo nessun investitore nazionale si è presentato con 80 milioni e una visione industriale. La retorica del made in Italy incontra qui il proprio limite materiale, dato che il Made in Italy dei giocattoli era già da tempo un assemblato cinese con marchio lombardo, e la nuova operazione si limita a certificare sul piano azionario una dipendenza che esisteva sul piano produttivo. Resta il nodo che il comunicato del ministero tiene ai margini. L'intesa mette in sicurezza il comparto wholesale, tra 800 e 900 addetti, mentre lascia sospesi tra 100 e 150 lavoratori dei negozi diretti, oggi in cassa integrazione e fuori dal perimetro del rilancio. Sono i dipendenti della parte più visibile e meno redditizia, la vetrina che il compratore industriale non ha interesse a rilevare. Il salvataggio riguarda la catena di fornitura, non certo la presenza fisica sul territorio, che ai tempi della distribuzione online è considerata un peso morto per gli imprenditori.