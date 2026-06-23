Puglia Nimby: dopo il Tap, la regione è anche contro le rinnovabili

Oggi che il Tap è in funzione, e ci ha liberato dalla dipendenza energetica di Putin, Casili ha un nuovo nemico: le rinnovabili. Due giorni fa ha partecipato, insieme ad altri esponenti del centrosinistra pugliese come il presidente della provincia di Lecce Fabio Tarantino, a un dibattito organizzato da Italia Nostra a Veglie contro le rinnovabili. Casili ha spiegato che da mesi la regione Puglia blocca tutte le nuove richieste di impianti, che però poi arrivano a Roma e vengono approvate con una velocità incredibile. Questo, secondo il vice di Decaro, mette in pericolo il territorio. E perciò bisogna intervenire all’interno della Conferenza stato-regioni per evitare la centralizzazione delle scelte a danno dei territori. “Ma alle altre regioni non interessa farsi sentire. Tranne a quelle coraggiose, come la Sardegna guidata dalla Todde”, ha detto riferendosi alla sua compagna di partito. “Lo scontro col governo deve essere sulla tenuta di questo lembo di territorio. Faremo in modo di determinare un blocco delle autorizzazioni” ha detto Casili, annunciando una legge regionale contro le rinnovabili. Proprio come quelle approvate dalla Sardegna e dall’Umbria, e impugnate dal governo alla Corte costituzionale.