Meloni a Confcommercio: "No alla patrimoniale e meno tasse al ceto medio”

Il discorso torna poi su un terreno più familiare alla platea di Confcommercio. Meloni difende il commercio di vicinato come presidio economico e sociale. “Ogni serranda alzata è una luce”, dice: un punto di riferimento, una certezza, un segno di energia, sicurezza e socialità. Una rete che “nessuna piattaforma online potrà sostituire”. Parlando dell’economia diffusa da proteggere e rafforzare, la presidente tratta il capitolo fiscale rivendicando il taglio del cuneo e la riforma Irpef, provvedimenti che “rimettono nelle tasche dei lavoratori 21 miliardi di euro l’anno”. La traiettoria indicata per le prossime riforme parte dai redditi più bassi, per poi allargare gli interventi e alleggerire il carico fiscale sul ceto medio. “Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più”, dice la premier che però chiude la porta alla patrimoniale: “Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo. Non siamo la repubblica delle banane”, afferma. Alla riduzione del carico fiscale si affianca il tema della concorrenza. Meloni rivendica il contrasto alle attività commerciali “apri e chiudi”, definite un fenomeno “odioso” perché legato all’evasione fiscale e alla concorrenza sleale. Secondo la premier, ne sono state chiuse d’ufficio 24 mila nella legislatura.