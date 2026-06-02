Il taglio delle accise è costoso e regressivo, il governo usi la misura adottata nel ‘23

Qualche numero lo ha dato la Banca d’Italia nella sua recente Relazione annuale : la spesa per carburanti cresce con il reddito e pertanto il taglio delle accise generalizzato è regressivo. Oltre metà dei vantaggi dello sconto fiscale su benzina e gasolio va ai due quinti più ricchi della popolazione, ossia a chi ha la capacità per assorbire l’aumento.

La scelta è senza dubbio scomoda, perché il prezzo alla pompa è uno degli indicatori che ogni elettore non può evitare di guardare. Ma da marzo a oggi la sequenza degli interventi è già costata circa due miliardi di euro, e ora le casse dello stato non hanno più margini: il debito italiano è destinato nel 2026 a diventare il più alto d’Europa al 138,4 per cento. Inoltre, le proiezioni dicono che l’Italia chiuderà l’anno con il 2,9 per cento di deficit, appena sotto la soglia del 3 della procedura per disavanzo eccessivo; appunto, margini strettissimi. Ma il governo non può semplicemente far aumentare il costo dei carburanti, senza prevedere un sostegno a chi realmente ne ha più bisogno.