Confindustria alza bene la voce sulla concorrenza sleale di Pechino. Ma alla fine non affonda il colpo

Eppure c’erano almeno due punti di appoggio che Orsini avrebbe potuto sfruttare a completamento della sua terrificante analisi di una deindustrializzazione europea dovuta alla concorrenza impari con la Cina. “Sta colonizzando i nostri mercati, se la Ue non sosterrà le nostre produzioni, saremo costretti al deserto industriale”. La prima sponda per Orsini avrebbe potuto sicuramente essere rappresentata da una ghiotta anticipazione del Financial Times, secondo la quale un gruppo di paesi volenterosi, in tutto cinque e ovvero Spagna, Italia, Francia, Olanda e Lituania, avrebbe elaborato una posizione comune da sottoporre alla Commissione di Bruxelles contro “le pratiche comuni sleali” di alcuni partner commerciali che avrebbero, in virtù di una sovraccapacità sistemica e strutturale, già determinato tra il ’19 e il ’25 il catastrofico effetto di un milione di posti di lavoro persi nel Vecchio continente. I volenterosi coerentemente con questa analisi chiedono di rendere più rapide e semplici le norme che regolano l’imposizione di dazi europei contro le suddette pratiche commerciali. I dazi dovrebbero colpire anche singole aziende e scattare a fronte del rapido aumento di importazioni in questo o quel settore. E’ strano che Orsini non abbia citato questo dossier che quantomeno avrebbe potuto fornire alla platea l’idea che l’Italia (e la Confindustria) non è sola nello stigmatizzare il pericolo cinese.