Produttività al palo, il “male italiano” da curare

Da trent'anni l'Italia fa peggio del resto d'Europa. Come segnala la Banca d'Italia, la produttività stagnante è il problema fondamentale del paese. Perché Meloni non propone a Panetta di studiare una strategia di lungo termine per uscire dalla palude?

Qualche settimana fa, Fabio Panetta aveva dedicato il suo primo discorso da governatore della Banca d’Italia al problema fondamentale dell’Italia: “La nostra economia soffre da oltre due decenni della stagnazione della produttività del lavoro, a fronte di un aumento annuo dell’1 per cento nel resto dell’eurozona”. È la stagnazione della produttività a partire dagli anni Novanta quella che gli economisti Luigi Zingales e Bruno Pellegrino, in uno studio di qualche anno fa, avevano battezzato il “male italiano”. E la diagnosi è la stessa che fa Panetta, basandosi su analisi di Palazzo Koch, a proposito della stasi della produttività totale dei fattori: “Fu allora (negli anni Novanta) che l’economia italiana cominciò ad accumulare ritardi: dapprima nelle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e successivamente in quelle digitali e nella dotazione di capitale immateriale, creando le condizioni per la bassa crescita”.