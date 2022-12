Le sanzioni sul petrolio russo non stanno producendo gli effetti sperati

Il risultato dell'embargo non sta affaticando le finanze russe. Mosca continua a vendere ad acquirenti non europei a livelli vicini al tetto. Più difficile sarà prevedere il contraccolpo per l'Europa

L’inizio di questa storia è noto. Il Consiglio europeo nella riunione del tre giugno scorso ha decretato – nel sesto pacchetto di sanzioni – l’embargo alle esportazioni petrolifere dalla Russia verso l’Europa, fissato al cinque dicembre per il petrolio e al cinque febbraio per i prodotti petroliferi. Con l’eccezione “temporanea” del greggio che transita via oleodotto verso Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria perché paesi privi di alternative. Mentre il governo Draghi non ha richiesto egual eccezione per il nostro paese per le importazioni di petrolio via mare che alimentano il grande polo raffinativo di Priolo, di proprietà indiretta di Lukoil, in assenza delle quali il polo è destinato a chiudere. All’embargo è stata affiancata la proibizione di fornire servizi di assicurazione tecnica, finanziaria, assicurativa alle navi che trasportano il petrolio russo, accrescendone quindi i costi con qualità peggiore.