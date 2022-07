Un dirigente di Hsbc si dimette. Era cauto sugli investimenti green

Un alto dirigente della grande banca Hsbc si è dimesso dopo aver detto: “C’è sempre qualche matto che mi parla della fine del mondo”. Stuart Kirk lascia sette settimane dopo essere stato sospeso dal suo lavoro per aver affermato che il cambiamento climatico non deve essere una preoccupazione per gli investitori.

Capo degli investimenti responsabili e della ricerca a Hsbc, Kirk aveva provocato una tempesta con una conferenza a maggio, giudicata come una bordata contro i trilioni di dollari che fluiscono dagli investitori verso prodotti e fondi green.

