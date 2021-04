La decarbonizzazione passa dalla Borsa 

Ridurre l'impatto ambientale del settore aereo iniziando dagli aeroporti è una leva per la ripresa che ci aspetta. La finanza sostenibile può essere una via, come nel caso di Fiumicino

Ai proclami delle imprese nel nome della sostenibilità ambientale siamo ormai abituati e le cose non cambieranno certo nel prossimo futuro, sempre più orientato a ridurre l'impatto dello sviluppo sull'ambiente. Gli impegni però sono un'altra cosa. Dal punto di vista finanziario esistono strumenti in grado di vincolare il raggiungimento di determinati obiettivi ad alcune agevolazioni, oppure, nel caso in cui non si raggiungessero i risultati attesi, a delle penali. La società che gestisce l'aeroporto di Fiumicino, Adr, ha collocato ieri sulla Borsa irlandese un'obbligazione da 500 milioni con queste caratteristiche: si tratta di un sustainability-linked bond, un tipo di bond formalizzato a giugno da Icma, l’associazione internazionale dei mercati di capitali, che a differenza di un normale green bond slega il finanziamento da un singolo progetto e lo vincola invece all'obiettivo. In questo caso i 500 milioni saranno utilizzati per azzerare le emissioni di anidride carbonica dell'intera infrastruttura nell'arco dei dieci anni di durata del bond, che il primo di questo tipo sottoscritto da una società aeroportuale. E a giudicare dalle risposte — l’emissione ha ricevuto richieste per oltre cinque volte l’offerta, totalizzando ordini per un importo pari a circa 2,7 miliardi di euro — i mercati guardano con interesse a questi strumenti, complice anche la spinta della Commissione europea che martedì ha pubblicato un'ultima comunicazione in tema di finanza sostenibile.