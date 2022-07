Sull'inflazione la Casa Bianca non cerca soluzioni ma solo un capro espiatorio

Dopo averla sottovalutata a lungo, Joe Biden assicura agli americani che l’inflazione è la sua principale priorità. E’ inevitabile dato che l’aumento dei prezzi nel mese di giugno è stato dell’8,6 per cento, il record da 40 anni. Solo che le sue uscite mostrano che la preoccupazione è pari solo all’incapacità di risolvere il problema. E’ come se, più che soluzioni, il presidente degli Stati Uniti cerchi dei colpevoli. Stavolta sono le compagnie petrolifere che gestiscono i distributori di benzina, accusate di un ricarico eccessivo: “Questo è un periodo di guerra e pericolo globale”, ha scritto Biden su Twitter, invitando le aziende petrolifere a ridurre il prezzo alla pompa: “E fatelo ora”. Per questa uscita si è attirato le critiche di uno degli imprenditori più importanti d’America, Jeff Bezos: “L’inflazione è un problema troppo importante perché la Casa Bianca continui a fare dichiarazioni come questa. Si tratta o di un’azione di depistaggio o di un profondo fraintendimento delle dinamiche di base del mercato”, ha twittato il fondatore di Amazon.



