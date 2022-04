Nabiullina tenta di rianimare la Russia

La Banca centrale russa (Bcr) ha tagliato i tassi di interesse, dal 17 al 14 per cento, indicando che potrebbero scendere ancora dato che la priorità sarà il sostegno all’economia colpita dalle sanzioni. La mossa serve a frenare la recessione, seppure al costo di non frenare l’inflazione: al momento l’aumento dei prezzi annuo è del 17,6 per cento (contro il 16,7 di marzo e il 9,1 prima dell’invasione dell’Ucraina). Nello scenario di base presentato dalla governatrice Elvira Nabiullina l’istituto prevede che l’inflazione aumenterà nei prossimi mesi, fino a un massimo del 23 per cento nel 2022, per rallentare al 5-7 per cento nel 2023 e raggiungere l’obiettivo del 4 per cento nel 2024. Nella migliore delle ipotesi almeno due anni terribili per i consumatori russi, anche perché sarano accompagnati da una profondissima recessione. La Banca centrale confida nell’avanzo delle partite correnti, tra diminuzione delle importazioni a causa del crollo della domanda interna e aumento dell’export grazie all’aumento del costo dell’energia, senza però considerare le prossime sanzioni sul petrolio. Le entrate del settore energetico però rischiano di essere compromesse anche senza sanzioni dirette.

