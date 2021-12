Dalle tasse alle pensioni. Cosa cambia con l'approvazione della legge di Bilancio

La Camera approva in seconda lettura il testo della manovra economico-finanziaria per il 2022: ecco cosa prevede il documento e quali sono le novità

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva con 355 voti favorevoli e 45 contrari il testo della legge di Bilancio. Il via libera segue di una settimana il parere favorevole fornito dall’aula del Senato. Si tratta di una manovra economico-finanziaria espansiva dal valore complessivo di 32 miliardi di euro. Ma quali sono le principali misure contenute nel documento?