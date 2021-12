Cosa non va nella rateizzazione delle bollette voluta dal governo

Continuano gli interventi sulla bolletta elettrica e del gas. Dopo gli ingenti fondi stanziati per contenere gli aumenti alle famiglie e a molte imprese, un emendamento del governo alla legge di Bilancio obbliga i venditori di energia a offrire una rateizzazione di dieci mesi senza interessi a tutti i consumatori che, nel primo quadrimestre 2022, non pagheranno la bolletta. Questa norma rischia di legittimare o incentivare la morosità, e di creare un problema agli operatori del mercato. Essi dovranno comunque pagare la materia prima acquistata all’ingrosso e corrispondere oneri di rete, accise e Iva: c’è il rischio di enormi problemi di liquidità a causa degli incassi dilazionati. L’emendamento governativo mette a disposizione un miliardo di euro per questi soggetti, secondo modalità stabilite dall’Arera, ma basterà? Il giro d’affari dei venditori nel primo quadrimestre 2022 è stimabile in circa 20 miliardi di euro: con un tasso di morosità del 5 per cento (i livelli fisiologici si aggirano intorno all’1,5 per cento) si esaurirebbe la dotazione. Inoltre, la tempistica è cruciale: poiché il problema è essenzialmente di liquidità, se i ristori arrivassero tardi sarebbero inutili.

