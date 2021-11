La manovra ha un deficit: l'occupazione femminile

Un’occasione persa, sulle defiscalizzazioni, per portare il tasso di occupazione delle donne al 60 per cento

Il disegno di legge del governo sulla Riforma Fiscale contiene la delega legislativa mirata a “ridurre le aliquote medie effettive… anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro… con particolare riferimento… ai secondi percettori di reddito”. Dato che conosciamo per certo il fine di questa disposizione, ossia la promozione dell’occupazione femminile, non sono chiare le ragioni per cui la norma non faccia riferimento esplicito alle donne, come Alberto Alesina ed io abbiamo suggerito nel progetto di Detassazione selettiva del Lavoro Femminile (DLF). Sorprende, soprattutto, la sensazione che siano le organizzazioni del movimento femminista a preferire il riferimento generico ai secondi percettori di reddito.