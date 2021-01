L'India lancia la sfida: "Battiamo il coronavirus da global player"

Domare il Covid per conquistare il mondo: si potrebbe riassumere così quel che ha detto Narendra Modi, premier indiano, al Forum di Davos. Modi è intervenuto a Davos per parlare sostanzialmente di due cose: la prima, come l’India è riuscita a contenere in modo drastico la diffusione del Covid; la seconda, come l’India pensa di poter capitalizzare l’esperienza degli ultimi mesi, nei quali ha dimostrato di avere (o di essere in grado di sviluppare) la tecnologia e le infrastrutture necessarie a contenere una potenziale catastrofe.

Pubblicità

Pubblicità