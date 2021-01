Più poveri e più uguali: la scomoda verità che Oxfam non dice

Il consueto rapporto della Ong non evidenzia quando la disuguaglianza scende e la condanna per i motivi sbagliati quando sale

Quest’anno il rapporto Oxfam sulle disuguaglianze cambia tutta la metodologia perché nulla cambi nel messaggio. E il messaggio è: le disuguaglianze crescono a dismisura per colpa del neoliberismo, del patriarcato e della supremazia bianca. Il modo in cui viene confezionato è molto diverso rispetto al passato. Il documento poggia su due apparenze empiriche: che i mille individui più ricchi del pianeta ci hanno messo appena nove mesi a ricuperare le ricchezze perse a causa del Covid-19; e che la maggioranza dei 295 economisti coinvolti in un sondaggio è convinta che dalla pandemia usciremo più diseguali in termini di reddito (87 per cento dei rispondenti) e di genere (56 per cento).

