L'esodo infinito

"Finalmente, un altro passo decisivo per saldare il nostro debito morale e politico con gli esodati, in attesa da nove anni di poter andare in pensione”. Così Stefano Fassina (LeU), relatore del disegno di legge sul Bilancio (ovvero come mettere la volpe a guardia del pollaio). Grazie a un emendamento approvato con modifiche, gli “esodati” avranno la loro nona salvaguardia. Dovranno accontentarsi, per motivi di copertura, di 2.400 casi sui 6 mila rivendicati dai loro onnipresenti comitati (per l’Inps i soggetti interessati sarebbero stati 4.500). Ciò vuol dire che, nel nostro futuro prossimo, di salvaguardie dovremo attendercene una decima.

Pubblicità

Pubblicità