Tria salta l’Ecofin e rientra per scrivere un Def che non c’è

Roma. “State tranquilli, che adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra”, ha detto il ministro Tria appena arrivato in Lussemburgo per la riunione dell’Eurogruppo, il meeting dei ministri delle Finanze dell’Eurozona. E’ difficile che la spiegazione sia stata esaustiva, anche perché la due giorni lussemburghese del ministro dell’Economia è finita prima del previsto: Tria è rientrato in anticipo a Roma “per potersi dedicare al completamento della Nota di aggiornamento al Def”, rinunciando così...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.