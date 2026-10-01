Chi è l'attentatore dell'aereo della FlyDubai e chi lo interroga
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
1 OTT 26
Foto LaPresse
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Chi è l'attentatore dell'aereo della FlyDubai e chi lo interroga. Israele chiede l'estradizione, ma non sarà una partita facile. Netanyahu celebra coraggio e bravura dei passeggeri intervenuti e il film del racconto si arricchisce di particolari con la salvezza arrivata sul filo dei secondi. Le interviste rilevanti di Netanyahu sono due, una a Cbs e una a Fox. Qualcuno scherzando ha scritto che per fortuna l'aereo è atterrato poi in Arabia Saudita, perché in qualche scalo europeo gli israeliani sarebbero stati trattati peggio. In ogni caso la lezione politica è che il medio oriente si sta riallineando in modi che qui non vendono sempre capiti. Ma quest'altra cosa, tra Netanyahu e il governo britannico, colpisce anche di più e dà il senso dello sbandamento dei paesi democratici sul tema Israele.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
I francesi ci hanno abituato a proteste di piazza in scala sempre enorme e apparentemente sproporzionata rispetto alle rivendicazioni. Questa volta tocca agli studenti liceali, raggiunti da quelli universitari. La protesta è diretta contro gli orari eccessivi a scuola, i costi dei servizi aggiuntivi, la qualità dell'insegnamento, per le classi troppo affollate. Temi importanti ma che forse non giustificano le aggressioni ai presidi con atti molto violenti, come il caso del preside cosparso di benzina. Il governo risponde in modo altrettanto duro, con quasi 700 arresti. Nel dibattito politico nazionale si guarda alla sinistra populista di Mélenchon come sponda e forse come primo motore di questa protesta. Ma la Francia deve fare anche la sua manovra finanziaria e ridurre il bilancio in modo consistente.
Fatto #2
La settimana prossima, a partire da martedì, ci saranno le prove vere di tenuta della maggioranza sulla nuova elettorale, con i voti di fiducia sugli articoli essenziali, ma oggi c'è stato un primo passaggio di un certo rilievo senza scossoni per il centrodestra.
Fatto #3
Il film Naza (praticamente un'inchiesta stile Report in versione lungometraggio) recensito dall'esercito israeliano, da leggere ora che sta facendo record di incassi e sarà un tormento per le vostre prossime cene.
Oggi in pillole
- Silvia Salis tenuta fuori dal Salone, tra gaffe, polemiche e smentite.
- Tra tanti dati sul lavoro ce n'è uno interessante ed è il calo al minimo dal 2004 del tasso di inattività.
- Matteo Renzi vuole che si paghino di più gli insegnanti.
- Ecco dove va il grasso che bruciamo, quando lo bruciamo. La gran parte finisce ad alimentare l'effetto serra.