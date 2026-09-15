Di cosa parlare stasera a cena
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Gli spari russi in Danimarca

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

di
Giuseppe de Filippi
15 SET 26
Immagine di Gli spari russi in Danimarca
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Ormai rubrica quasi fissa qui per aggiornare sugli attacchi russi contro i paesi Nato esposti verso il confine di nord est. Oggi l’episodio più grave è in Danimarca, ancora una volta con modalità subdole e con l’obiettivo di testare le risposte e di diffondere insicurezza. La risposta arriva dall’Ue.
La solidarietà della Finlandia alla Danimarca

Le tre "cose" principali

Fatto #1
Caccia italiani in servizio Nato abbattono un drone in Lituania
Fatto#2
Matteo Salvini russo di complemento
Fatto #3
La legge elettorale, con le ultime modifiche sulle preferenze, ha avuto il sì del Senato e ora sembra destinata all’approvazione in tempi ragionevoli. Un passaggio che dà ampia possibilità di scelta sulla data delle elezioni 

Oggi in pillole

  • In Usa si continuerà a votare per posta, anche alle prossime elezioni di metà mandato, e Trump, che aveva provato a far vietare il voto per corrispondenza, se la prende con la corte suprema
  • La lunga storia dei rapporti tra il figlio di Trump e l’oligarca russo che gli ha finanziato le feste di matrimonio
  • Crolla la capacità di esportare Lng dal Qatar, che ne era il primo esportatore mondiale e forse i capi politici del paese del Golfo dovrebbero ripensare alle strategie messe in atto negli ultimi anni, a partire dai rapporti con i movimenti destabilizzanti dell’area
  • Dalla Lituania una comprensibile ironia sul concetto di guerra ibrida e sulla sua applicazione
  • La preoccupazione sulla svolta europea verso partiti populisti e antidemocratici, ma sempre filorussi, c’è, ma i dati dicono anche altro. Riprendiamo uno spunto di Claudio Cerasa
  • Se non bastassero Hormuz, Bab-el-Mandeb, Malacca e gli altri ecco anche le restrizioni al Canale di Panama
  • In Ungheria si apriranno gli archivi della polizia segreta nell’era comunista, il partito filorusso di Orbàn lo aveva sempre impedito
  • Il sabotaggio che ha mandato in confusione i treni nei Paesi Bassi
  • i 5 stelle raccolgono il mondo antagonista e la più squinternata sinistra mondiale per la loro festa