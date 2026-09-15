Salvini incontra l'ambasciatore russo e parla alla televisione di Mosca

Salvini – che gli amici del Cremlino giurano essere un trend topic, oggi, in Russia – avrebbe parlato di quanto sia importante consolidare l’interesse nazionale italiano nel rapporto con Mosca. Scudiero delle imprese, avrebbe ripercorso le tappe del disgelo prima culturale (con il padiglione a Venezia) e poi economico (con i suoi ripetuti convegni a distanza). Già in occasione di Biennale arte, a ben vedere, al segretario della Lega fu dedicato un servizio dal telegiornale moscovita. In russo perfetto – e cioè doppiato – il vicepremier diceva: “L’arte è arte!”. Dall’arte alle imprese, rieccolo stasera: siamo tutti su Telegram o sul Primo canale.