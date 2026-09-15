PoliticaESCLUSIVA
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Salvini incontra l'ambasciatore russo e parla alla televisione di Mosca
Il vicepremier vede Aleksej Vladimirovič Paramonov a Milano insieme alle imprese italiane che lavorano in Russia. Stasera su Rossija 1 la sua intervista con la corrispondente dell'emittente in Italia
15 SET 26
Ultimo aggiornamento: 16:24
Dalla Russia con amore, ci giunge notizia di un’intervista a Matteo Salvini concessa al primo canale dell’emittente pubblica russa. Il tutto, da quanto risulta al Foglio, alla presenza dell’ambasciatore russo in Italia, Aleksej Vladimirovič Paramonov, presente ieri a Milano insieme alle imprese italo-russe con Salvini. Un lungo dialogo, dunque. Un’intervista con la corrispondente di Rossija 1, che andrà in onda stasera. E che si è svolta a margine dell’incontro con le imprese italiane organizzato dal vicepremier e dall’imprenditore Vittorio Torrembini.
Salvini – che gli amici del Cremlino giurano essere un trend topic, oggi, in Russia – avrebbe parlato di quanto sia importante consolidare l’interesse nazionale italiano nel rapporto con Mosca. Scudiero delle imprese, avrebbe ripercorso le tappe del disgelo prima culturale (con il padiglione a Venezia) e poi economico (con i suoi ripetuti convegni a distanza). Già in occasione di Biennale arte, a ben vedere, al segretario della Lega fu dedicato un servizio dal telegiornale moscovita. In russo perfetto – e cioè doppiato – il vicepremier diceva: “L’arte è arte!”. Dall’arte alle imprese, rieccolo stasera: siamo tutti su Telegram o sul Primo canale.