La rassegna, che si svolgerà tra il 19 e il 20 settembre presso il World Join Center di Milano, ospiterà infatti diversi beniamini del fronte AvS, dall’ex ministro dell'Economia greco Yanis Varoufakis a Francesca Albanese. Il Movimento cinque stelle strizza l’occhio alla componente più a sinistra del campo largo con il programma dell’evento conclusivo del tour Nova - parola all’Italia.

Il primo giorno della manifestazione si svolgerà all’insegna dell’economia: dopo gli interventi in apertura, affidati ai capigruppo pentastellati di Camera e Senato, Pirondini e Ricciardi, e al capodelegazione M5s al Parlamento europeo, Pasquale Tridico, sarà il turno del panel “Verso Nord. Economia per il bene comune”. Qui i docenti universitari Giuliano Noci e Leonardo Becchetti condurranno un’intervista agli economisti James Kenneth Galbraith e Jayati Ghosh, specializzati in disuguaglianze e sviluppo. Seguirà poi una presentazione del geologo Mario Tozzi. Non può mancare il panel dedicato a uno dei grandi temi del momento, l’intelligenza artificiale, affidato a Matteo Flora, Barbara Gallavotti ed Elvis Tusha, mentre il protagonista del successivo incontro, intitolato “un altro clima”, sarà un altro economista, il teorico della "società a costo marginale zero" Jeremy Rifkin.

Nella seconda parte della giornata arriveranno infine i grandi nomi tanto cari alla sinistra: nella cornice del “Nova peace forum” interverrà nientemeno che Jeffrey Sachs, l’economista che fu consulente di Gorbaciov e Eltsin dopo la caduta del muro e che negli ultimi anni ha sostenuto in chiave antioccidentale nella cornice del “Nova peace forum” interverrà nientemeno che Jeffrey Sachs, l’economista che fu consulente di Gorbaciov e Eltsin dopo la caduta del muro e che negli ultimi anni ha sostenuto in chiave antioccidentale le più disparate teorie del complotto : dal Covid uscito da un laboratorio negli Stati Uniti, allo zampino della Cia dietro la rivoluzione di Euromaidan in Ucraina. Subito dopo sarà il turno della relatrice Onu per i territori palestinesi.

La scaletta di domenica si apre con l’intervento dell’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis, ostinato retaggio della passata stagione radical-populista di Atene. La giornata proseguirà poi con un incontro su costituzione e libertà, un panel della giornalista Valentina Petrini, e un intervento del senatore Roberto Scarpinato, già procuratore generale di Palermo, sul tema della mafia. Poi sarà il turno della coppia Travaglio – Del Debbio, relatori di un incontro dal titolo “il bivio”. Entrambe le giornate si chiuderanno con l’intervento di Conte.