Di cosa parlare stasera a cena
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Il governo cerca di ripartire dopo la battuta d'arresto sulla legge elettorale

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

di
Giuseppe de Filippi
15 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 18:13
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Foto ANSA

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Al senato si riprova. Forse, però, serviva una mobilitazione politica maggiore e si doveva avviare un dibattito nazionale almeno paragonabile a quello che portò, con i referendum, alla preferenza unica e poi, con una mossa parlamentare, ad abolire le preferenze.

Le tre "cose" principali

Fatto #1
Giorgia Meloni lascia il tema della legge elettorale alle polemiche di giornata e torna sul terreno della sicurezza.
Fatto #2
Come sta rifunzionando il blocco del blocco e i nuovi attacchi americani. Ora non si interrompono mai, con lanci di missili e operazioni aeree anche di giorno e prosegue anche l'attività del Tesoro americano contro i fondi iraniani all'estero, mentre Trump continua a parlare di volontà di accordo da parte iraniana.
Fatto #3 
Il tasso spaventoso e insostenibile di caduti quotidiani nell'esercito russo e il progetto comune tra Ue e Ucraina per realizzare sistemi antimissile e dare più sicurezza.

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