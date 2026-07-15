Il governo cerca di ripartire dopo la battuta d'arresto sulla legge elettorale
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
15 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 18:13
Foto ANSA
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Al senato si riprova. Forse, però, serviva una mobilitazione politica maggiore e si doveva avviare un dibattito nazionale almeno paragonabile a quello che portò, con i referendum, alla preferenza unica e poi, con una mossa parlamentare, ad abolire le preferenze.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Giorgia Meloni lascia il tema della legge elettorale alle polemiche di giornata e torna sul terreno della sicurezza.
Fatto #2
Come sta rifunzionando il blocco del blocco e i nuovi attacchi americani. Ora non si interrompono mai, con lanci di missili e operazioni aeree anche di giorno e prosegue anche l'attività del Tesoro americano contro i fondi iraniani all'estero, mentre Trump continua a parlare di volontà di accordo da parte iraniana.
Fatto #3
Il tasso spaventoso e insostenibile di caduti quotidiani nell'esercito russo e il progetto comune tra Ue e Ucraina per realizzare sistemi antimissile e dare più sicurezza.
Oggi in pillole
- Solo fuffa per chiacchiere giudiziarie e indignazioni da tifosi. Non esisteva il sistema criminale attorno ad arbitri e arbitraggi
- La contestazione ai licenziamenti di Meta fatti con l'IA
- Domani la sentenza per il Ponte Morandi
- Attenti ai temporali
- Ma il Tesoro Usa, tra una cosa e l'altra, ha trovato anche il tempo e il modo (aggirando la legge) per mettere la faccia di Trump sui dollari