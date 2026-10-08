La scrittrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026

Il Nobel per la Letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson , 76 anni, poeta, saggista, traduttrice e studiosa del mondo classico, "per un’opera audace e inventiva che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea".

Anne Carson è nata nel 1950 a Toronto, in Canada. Nel 1981 ha pubblicato la sua tesi di dottorato in studi classici, intitolata "Odi et Amo Ergo Sum", e nel corso della sua carriera ha affiancato alla scrittura poetica l'attività di traduttrice e l'insegnamento presso diverse università. Gran parte della sua produzione letteraria è incentrata sull'incontro tra l'ossessione del filologo per le parole e il desiderio del poeta di trovare nuovi significati. Lei stessa ha individuato nell'etimologia delle parole il punto di partenza di tutta la sua opera.