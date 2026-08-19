Un romanzo su Israele che non sa, non può e non deve vivere senza il passato

Questa scelta narrativa restituisce un’immagine rara e preziosa di un paese che oggi viene spesso raccontato soltanto attraverso guerre, terrorismo e crisi politiche; esclude però il presente, la società odierna, molto più frammentata, multiculturale, tecnologica e attraversata da tensioni identitarie. Le trasformazioni degli ultimi trent’anni fanno da sfondo, senza incidere realmente sull’universo dei personaggi. L’autrice sembra aver scelto di raccontare l’Israele che continua a vivere nella memoria dei suoi protagonisti, costruendo un romanzo sul peso del passato e sulla forza del ritorno, dove la casa non coincide con un luogo geografico, ma con le persone, i ricordi e perfino le ferite che ci definiscono.

Il risultato è una narrazione elegante, malinconica e profondamente umana: un romanzo che, attraverso i suoi personaggi bizzarri e un complesso intreccio investigativo, racconta la storia di un paese che oggi non esiste più ma che ha posto le fondamenta del paese che, il prossimo 27 ottobre, si recherà alle urne, in uno dei momenti storici più critici per la storia dell’ebraismo: non solo per gli israeliani, ma per tutta la diaspora. In tal senso, oggi più che mai, questo romanzo risulta un interessante dialogo tra realtà e fiction, passato e futuro, utopia e distopia: un percorso trans generazionale per meglio, se non comprendere, interpretare il presente.