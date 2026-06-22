Culturala lettera
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Antonello da Messina in viaggio. Giuli ci scrive
L'anticipazione al Foglio del ministro della Cultura: "Il quadro Ecce Homo si recherà a Messina e a Reggio Calabria per realizzare un Ponte (culturale) sullo Stretto"
22 GIU 26
ANSA
Direttore carissimo,
ho letto l’intervista del vicepresidente della Camera dei deputati, l’amico Giorgio Mulè, e mi pregio di anticipare al mio Fogliuzzo che il quadro Ecce Homo di Antonello da Messina, residente a L’Aquila e domiciliato nell’Italia tutta, si recherà a Messina e a Reggio Calabria, per realizzare un Ponte (culturale) sullo Stretto, ma il suo primo passaggio in Sicilia avverrà a Palermo, dove Madre (Annunciata) e Figlio (Ecce Homo) troveranno il ricongiungimento famigliare invocato dall’onorevole Mulè.
Affettuosi saluti a tutti, in modo speciale alla vostra Ipazia col Gin tonic (copyright Giuli/Buttafuoco).
Alessandro Giuli, ministro della Cultura