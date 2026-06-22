Cultura
la lettera

Antonello da Messina in viaggio. Giuli ci scrive

 L'anticipazione al Foglio del ministro della Cultura: "Il quadro Ecce Homo si recherà a Messina e a Reggio Calabria per realizzare un Ponte (culturale) sullo Stretto"
di
Alessandro Giuli
22 GIU 26
Immagine di Antonello da Messina in viaggio. Giuli ci scrive

ANSA

Direttore carissimo,
ho letto l’intervista del vicepresidente della Camera dei deputati, l’amico Giorgio Mulè, e mi pregio di anticipare al mio Fogliuzzo che il quadro Ecce Homo di Antonello da Messina, residente a L’Aquila e domiciliato nell’Italia tutta, si recherà a Messina e a Reggio Calabria, per realizzare un Ponte (culturale) sullo Stretto, ma il suo primo passaggio in Sicilia avverrà a Palermo, dove Madre (Annunciata) e Figlio (Ecce Homo) troveranno il ricongiungimento famigliare invocato dall’onorevole Mulè.
Affettuosi saluti a tutti, in modo speciale alla vostra Ipazia col Gin tonic (copyright Giuli/Buttafuoco).
Alessandro Giuli, ministro della Cultura

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