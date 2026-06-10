Venezi contro La Fenice: impugnato il recesso del contratto

Secondo quanto si legge nella lettera inviata tramite pec nella tarda serata di ieri, 9 giugno, dagli avvocati della musicista alla Fondazione lirico-sinfonica veneziana, di cui l'Adnkronos ha preso visione, Venezi sarebbe venuta a conoscenza attraverso gli organi di stampa della comunicazione rilasciata il 26 aprile scorso dal sovrintendente, che annunciava l'interruzione del rapporto di lavoro ''per presunte e apodittiche 'dichiarazioni', in alcun modo precisate, rese dal maestro Beatrice Venezi ad una non meglio individuata e precisata 'stampa internazionale' e che in ragione di tali presunte ed imprecisate dichiarazioni sarebbe stata lesa l'immagine della Fondazione''. Nella lettera, firmata oltre che da Venezi anche dall'avvocata Maria Cristina Lanero e dall'avvocato Francesco Andretta, si puntualizza che il rapporto di lavoro è stato ''costituito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, decorrente dal 1° ottobre 2026 al 5 marzo 2030''. Nella comunicazione, i legali di Venezi dello Studio Legale Andretta di Napoli contestano la legittimità del provvedimento, definendolo ''nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio''. La direttrice sostiene, infatti, che le dichiarazioni contestate non siano state specificate e che le motivazioni addotte dalla Fondazione risultino generiche e manifesta la propria disponibilità a rispettare gli impegni contrattuali assunti.