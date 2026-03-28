Galleria di stupori coltivati dall’impero familiare mitteleuropeo che fu

Ma di nomi di gran calibro e di capolavori è costellato tutto l’itinerario espositivo: Diego Velázquez è presente con un dipinto dell’Infanta Margherita che, vista sui libri, pare una delle gemelline di Shining, ma di fronte all’originale la magnificenza dell’abito blu distoglie dallo sconveniente pensiero. Di Giuseppe Arcimboldo, che da Massimiliano d’Asburgo fu benignamente accolto a corte, fa bella mostra di sé L’inverno, raffigurante il sovrano mediante il peculiare pastiche vegetale arcimboldiano. Il voluttuoso bacio che Tiziano – di cui sono noti i rapporti con il casato asburgico – ha ritratto nel suo Marte, Venere e Amore, è un “classico” rinascimentale che simboleggia armoniosamente l’attrazione fatale; al centro la venustà corporea di Venere nuda e distesa all’aperto. E poi Frans Hals, Paolo Veronese, Guido Cagnacci, Tintoretto, Cranach e un corposo sciame di artisti di grido, rendono questa mostra menù speciale e incentivo potente a visitare il KHM a Vienna per gustare il resto delle eccellenti vivande artistiche lì apparecchiate. Da menzionare il focus introduttivo, a mezzo di un’efficace videoinstallazione, sui progettisti del Museo danubiano e del palazzo che ospita la mostra: Gottfried Semper, Carl Hasenauer e Antonio Cipolla.