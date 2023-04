Annalena racconta Annalena. Il nuovo libro

Il nome è anche mio. Mi hanno chiamata come lei, ma non per lei.

C’è la zia Annalena che è sorella di mio nonno, ha compiuto novantadue anni ed è sempre bellissima. Annalena è anche una cugina che vive in Argentina. Quando ero bambina mia madre riceveva da lei lunghe lettere scritte fitte, in tutti gli spazi e fin negli angoli dei fogli di carta velina, perché le buste fossero più leggere, e adesso lunghe email che sembrano lo stesso di carta velina – a Buenos Aires ha una vita difficile e deve risparmiare su tutto: la figlia di suo fratello si chiama Annalena, è una ragazza che parla un po’ di italiano e va all’università, e in Argentina si scrive Analena, con una enne sola. Poi ci sono io, che da bambina avrei voluto un nome qualunque per sparire meglio. Mi chiamavano Altalena o Amarena, e io allora li spingevo giù dallo scivolo. Da più grande mi hanno chiamato anche Annabalena, Annabolena, Annaiena, Annalea, Annalia, Annarella, Maddalena, Annalisa, Elena.

