Fotoromanzo milanese

E’ (anche) un inno alla milanesità “Fotoromanzo Testori”, la mostra dedicata allo scrittore lombardo curata dal nipote e tutore delle memorie di famiglia Giuseppe Frangi, in quel di Novate Milanese. Nel centenario della nascita e nel trentennale della morte di Giovanni Testori (1923-1993) si arriva a Novate col trenino da Cadorna, lo stesso che prendeva lui, comodissimo, venti minuti, anche se lui il treno lo soffriva, più che altro il rumore. Non erano ancora i tempi delle dispute su Milano sì o Milano no, anzi forse c’erano già, e lui si trasferiva volentieri in un residence in Porta Romana per non sentir lo sferragliare dei convogli, o al Palace di Varese o meglio ancora nella heimat di Lasnigo tra le memorie materne. La casa di Novate, oggi “Casa Testori” aperta a pubblico e studiosi, sobrio e grazioso villino anni Trenta appunto davanti alla ferrovia, con gran magnolia in giardino che risplende nel nuovo sole lombardo, sta accanto al capannone di famiglia dove ancor oggi i cugini portano avanti il business degli inizi (tessuti industriali, filtri e feltri) e anche questo è assai lombardo. E lì, convivenze tra industria e letteratura e famiglie omogenitoriali d’antan: viene in mente guardando i cimeli e immaginando i ménage lo strepitoso romanzo di Colm Tóibín “Il mago” appena uscito da Einaudi su un’altra dinastia industrial-letteraria d’eccezione, i Mann, e anche lì testamenti, tormenti, esaurimenti, chiusure di attività e ditte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE