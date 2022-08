Addio sogni di carta. Il palazzo ex Rizzoli sotto le ruspe “riqualificatrici”

Lo scalone, hanno salvato lo scalone? Ma lo scalone dov’è? Come, non c’era più da mesi? E perché nessuno lo aveva detto? E la sovrintendenza invece che dice, perché il palazzo pazienza, un dolore infinito ma pazienza, dopotutto era già una favela da anni e ogni volta che c’erano le elezioni il comune provvedeva allo sgombero e chiedeva alla proprietà, Prelios e Rcs, di dare una pulita. Forse era foderato sul serio di amianto come dicevano prima di trasferire tutti, quindici anni fa, in quella struttura senz’anima al numero 8, quel codice a barre di cemento e vetri che non puoi nemmeno pulire e che ora, nonostante l’editore Urbano Cairo vi abbia trasferito la pubblicità e altre divisioni, appare quasi vuoto perché molti periodici Rizzoli sono stati o chiusi o alienati negli anni. Resistono, talvolta benissimo come nel caso dell’Oggi fondativo, Amica, Io Donna, Style, Living, Dove, che ai tempi in cui lo inventò Luca Grandori faceva sognare, e dire che veniva realizzato di fronte al Parco Lambro, una wasteland da dove, disse una volta Paolo Mieli negli anni della direzione editoriale, non possono uscire bei giornali. Ma lo scalone di Piero Portaluppi no, quel capolavoro di ingegneria e leggerezza elegante che sta sui libri di storia dell’architettura non deve essere toccato.

