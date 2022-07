Morte e impotenza. È la Russia obitorio raccontata da Anna Politkovskaja

Morte e morti. Diario russo e Per questo di Anna Politkovskaja, recentemente riproposti da Adelphi in tascabile, sono pieni solo di morte e morti. E desolazione. E impotenza. E’ la Russia del potere putiniano, la Russia obitorio, la Russia metà polonio e metà galera, la Russia spolpata metodicamente da una cricca di fiancheggiatori di un presidente il cui potere, all’epoca, era ancora all’alba di se stesso eppure già prossimo allo zenith della degenerazione antidemocratica. “L’orologio del Cremlino sta per battere la mezzanotte,” scriveva a dicembre 2003. “Ma perché tanta gente fugge dalla Russia? In un anno le richieste di espatrio verso l’occidente sono aumentate del 56 per cento. La Russia è balzata al primo posto nel mondo per numero di cittadini che riparano all’estero”. E ancora: “Le elezioni politiche sono state il trionfo dell’assolutismo di Putin, ma quanto si può andare avanti a costruire imperi? Impero significa repressioni e stagnazione. Che è giusto dove stiamo andando. Ma chi si opporrà affinché ciò non accada? I russi vogliono vivere meglio, ma non vogliono battersi. In Russia è sera, e i nani hanno ombre da giganti”.

