Solo gli sprovveduti leggono ancora

Prima cosa notevole: il settimanale che ospitava i consigli di Luciano Bianciardi ai giovani aspiranti intellettuali. ABC, settimanale politico e di attualità con grafica da tabloid: strilli a caratteri cubitali su una bella donna semispogliata – quel che gli anni 60 consentivano. La politica e l’attualità c’erano, la battaglie civili pure, allora le donne nude ne facevano parte. Bianciardi in sei lezioni spiegava i trucchi del mestiere ai giovani, “in particolare quelli privi di talento” (escono da Neri Pozza, con il titolo “Non leggete i libri, fateveli raccontare”). Non è come fare l’ingegnere, che se sei incapace qualcosa crolla, fra intellettuali rischi non ce ne sono. Prima di proseguire, un pensiero commosso ai settimanali popolari di quell’epoca remota e sempre bistrattata. Nel 1962, Fruttero & Lucentini, con lo pseudonimo Prof. Marziano, avviavano su Urania (romanzi di fantascienza, a cadenza settimanale) una rubrica che, tra le altre cose, insegnava a scrivere una storia di marziani senza riempirla di frasi fatte, e a tradurre dall’inglese senza calchi. Con correzione dei compiti che arrivavano numerosi, e preziosi consigli (a volte disattesi oggi dai professionisti).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE