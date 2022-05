Basta pacchetti tutto compreso, il turismo lento riscopre la provincia italiana

Altro che Italia minore. A piedi o in bici, ecco le vie dimenticate dove passa il nuovo Grand tour

In Italia le metropoli di respiro internazionale si possono contare sulle dita d’una mano, e delle proverbiali “cento città” solo una dozzina si ribella con medievale cipiglio a essere relegata alla categoria di “provincia”; tutto quello che resta fuori dai grandi centri urbani viene perlopiù accomunato sotto la categoria residuale di “Italia minore”. Non si tratta di una semplificazione meramente ingenerosa, ché relegare in blocco nella serie B dell’immaginario nazionale borghi vecchi di venti secoli, cittadine solcate da fiumane di pellegrini sin dal Medioevo, vecchie potenze marinare e comunità montane con una lunga storia di autonomia alle spalle significa dimostrarsi miopi, ottusamente impermeabili alle opportunità di questo momento storico.