Germania, la patria delle foreste

Mythos Wald: mito, saga, leggenda. Der Wald, il bosco, è un concetto inscindibile della Weltanschauung dei tedeschi. Popola le fiabe, la poesia, l’epos dei Nibelunghi e Sigfrido, la musica mistica di Richard Wagner, la letteratura fantastica dei Romantici. Ma domina anche il quotidiano, passato e presente, dei tedeschi in generale. Ein Haus im Grünen, una casa nel verde, è il sogno custodito nel cuore di molti. E chissà che non sia proprio questa passione atavica per la natura, il verde, all’origine del partito dei Grünen nel 1980, e la ragione del suo successo: il partito ambientalista più importante in Europa, in procinto di ritornare ora al governo in Germania in una coalizione semaforo con i socialdemocratici e i liberali.

