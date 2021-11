Il Daniel' di Ezio Mauro, racconto sublime di un uomo smarrito nel labirinto del potere totalitario

Ezio Mauro si crede un giornalista. Ha i titoli giusti per questa fede: esperienza, rincorsa e anticipazione dei fatti, fatica sui dettagli, tigna del cronista e, come direttore, capacità di comando. Io penso che abbia anche i titoli sbagliati: schematismo ideologico, dissimulazione della parzialità anche faziosa, brodo di retorica e fissazioni “azioniste” (dal Partito d’azione, Torino). Come giornalista di una Italia che si vuole migliore, è spesso insopportabile, come professionista della notizia e della messa in pagina è stato spesso una testa di serie. Ma come scrittore mi si è rivelato di rara eccellenza nel suo ultimo libro, la storia di Julij Daniel’, il primo dissidente sovietico che fu incapace di identificarsi nel ruolo e preferì, dopo la condanna subita a testa alta, dopo il lager e il carcere duro, smarrirsi e ritrovarsi nel labirinto del potere totalitario che non lo mollava nemmeno dopo l’espiazione della pena.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE