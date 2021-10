I fiumi volanti di Sebastiao Salgado

Sebastiao Salgado, il fotografo brasiliano famoso per aver inseguito e fotografato le ingiustizie nel mondo, a metà anni Novanta torna nella sua casa di Parigi dopo aver fotografato il massacro dei Tutsi compiuto dagli Hutu in Ruanda e si sente morire. Dopo nove mesi di atrocità e distruzione, contrae lo stafilococco e fisicamente e mentalmente ha un crollo. “Quando sono andato via non credevo più a niente, non poteva esserci salvezza per la specie umana, non si poteva sopravvivere a una cosa simile”, racconterà nella sua autobiografia “Dalla mia Terra alla Terra” (2016, Contrasto). Ritorna così in Brasile, dove è nato nel 1944, nella grande fattoria di famiglia, perché suo padre è vecchio e ammalato, e trova un’altra devastazione: la valle distrutta, la foresta pluviale che fino a pochi decenni prima ricopriva tutto è stata tagliata e la terra è ormai morta. Un intero ecosistema annientato. A sua moglie Lélia, compagna di vita e di tutto, come ama ripetere lui, viene un’idea folle ma geniale: fondano insieme l’Istituto Terra per ripiantare quasi tre milioni di alberi di duecento specie diverse, creando uno dei più prodigiosi progetti ambientali della storia. Dice che all’inizio non sapevano nemmeno quanto costasse un albero né da che parte cominciare, e per molto tempo hanno assistito all’incessante fallimento del progetto: più della metà degli arbusti muore di sete, ma pochi anni dopo, ostinatamente, qualcosa attecchisce, e le piante cominciano a generare i semi che servono a ripopolare la foresta.

