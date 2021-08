L'idea di Calenda sui musei non è una provocazione: è una valida proposta

L'offerta museale romana è balcanizzata, ed è un male. Semplificare significa togliere potere a chi ha costruito una carriera sulla disorganizzazione, e non per forza cedere alla spazzatura del turismo mordi e fuggi

Non è ben chiaro perché in Italia le sterili provocazioni di tutti i tipi e le misure vengano considerate “proposte” mentre le rare proposte logiche e razionali vengano additate come provocazioni, in particolare quando tali proposte sono legate a un disegno politico ed elettorale.