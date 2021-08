Maupassant in fuga da Parigi, un detox spirituale tra Italia e Nord Africa

"I tratti severi / sulle banchine d’Algeri / nelle strade dei villaggi e nelle pianure del Tell / sulle montagne del Sahel”, e se per caso lo state pensando diciamo subito che no, non si tratta di un inedito di Franco Battiato, e la maliziosa divisione in strofe non appartiene al testo originale, La vita errante, titolo che potrebbe far davvero pensare a un testo rimasto nel cassetto e invece appartiene a un Guy de Maupassant, pubblicato e reperibilissimo (Ibis editore, 195 pp., 9,80 euro). Ma il giochino non è gratuito, anzi, è utilissimo a sottolineare la qualità alata che connota in particolar modo la seconda parte di questa raccolta di scritti dello scrittore francese in viaggio tra Italia e nord Africa pubblicati su Le Figaro, sul Gil-Blas, sulla Nouvelle Revue e su L’Echo de Paris tra il 1885 e il 1890, e che va dai capitoli “Algeri e Tunisi” fino a “Verso Kairouan”. Raramente capita di leggere un racconto di queste latitudini tanto lieve e ricco di osservazioni libere da tutto ciò che grava oggi su quei luoghi, tra convenzioni folkloristiche e risapute banalità, al punto che sorprende – e ristora – leggerne un resoconto alieno ai nostri vizi, e che è un vero esercizio dello sguardo. Ma qualcuno legge ancora corrispondenze di viaggio? Il genere interessa un numero significativo di lettori? Siamo riusciti a non ridurre il viaggio al semplice viaggiare?

