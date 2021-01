Questo giorno che incombe. Dov'è finita la mia promessa di felicità?

C’è un confine sottile tra la perfetta felicità e la più terribile disperazione. Tra una nuova, bellissima vita, e un posto mostruoso da cui è impossibile scappare. Tra una condizione di assoluta realtà e una mente (o una casa) infestata dai fantasmi. Ma soprattutto, c’è un confine sottile tra una madre meravigliosa e una madre spaventosa. Tra una donna che ama follemente le sue bambine e farebbe di tutto per proteggerle e una donna che strappa in mille pezzi la loro fotografia e pensa: se non ci fossero loro, io sarei libera. Antonella Lattanzi fa camminare, e poi correre e d’un tratto precipitare le parole e le storie sopra questo delicato, potentissimo confine in cui può accadere di tutto: i mostri fuori dalla porta, i mostri dentro la testa.

