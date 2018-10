Gerusalemme no, Riad sì

Quando qualche mese fa la Nazionale di calcio argentina aveva deciso di non partecipare all’amichevole con Israele a Gerusalemme, evocando il pericolo di un riconoscimento de facto della sovranità israeliana sulla propria città santa e capitale (sulla scia della decisione americana di spostare a Gerusalemme l’ambasciata), in molti scrissero che “politica e calcio non devono mischiarsi”. Bene. E’ notizia fresca che la Lega serie A e la General Sports Authority (Gsa), l’ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.