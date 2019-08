Il Pakistan blocca le comunicazioni ferroviarie con l’India

IN ITALIA

“In Parlamento non c’è più una maggioranza”, ha detto Salvini dopo un’ora di colloquio con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In mattinata Conte aveva incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel pomeriggio c’è stato un vertice a Palazzo Chigi tra il premier, Salvini e Di Maio. Poi il presidente della Camera, Roberto Fico, è salito al Quirinale. Il leader della Lega non vuole “governi tecnici o giochi di palazzo”.

I dubbi del Colle sul decreto sicurezza. Il capo dello stato Mattarella ha promulgato la legge di conversione del decreto sicurezza bis, ma in un messaggio al premier e ai presidenti delle Camere ha evidenziato “rilevanti criticità”.

Open Arms chiede aiuto a Spagna, Francia e Germania per sbarcare in un porto sicuro. Il Viminale vieta l’accesso nelle acque italiane. La nave della ong è in mare da una settimana con 121 migranti.

E’ morto Fabrizio Saccomanni. Il presidente di Unicredit è stato colto da un malore ieri in Sardegna. Fu ministro dell’Economia nel governo Letta, per otto anni direttore generale della Banca d’Italia. Aveva 76 anni.

Per la procura è un metodo mafioso quello applicato nell’omicidio dell’ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, assassinato mercoledì in un parco di Roma.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,47 per cento. Differenziale Btp-Bund a 209 punti. L'euro chiude stabile a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

In Mississippi sono state arrestate 680 persone, impiegate in sette impianti di lavorazione per la carne, con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti. Gli arresti sono stati eseguiti dall’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale che si occupa di far rispettare le leggi sull’immigrazione. La maggior parte delle persone arrestate sarà espulsa.

E’ stato ucciso un soldato israeliano in Cisgiordania. Dvir Sorek aveva 19 anni, il suo corpo è stato ritrovato nei pressi dell’insediamento di Migdal Oz con diverse ferite da coltello, disarmato e senza divisa.

C’è stata un’esplosione in Russia, in una base militare nella regione di Arkhangelsk. L’incidente è avvenuto durante un test missilistico. Due persone sono morte e dieci sono state ferite.

Il Labour ha perso 48.000 iscritti nel 2018 a causa delle posizioni del leader del partito britannico, Jeremy Corbyn, sulla Brexit. I conservatori, invece, hanno guadagnato 36.000 adesioni. I dati sono stati pubblicati dalla Commissione elettorale.

Ci sono stati 500 arresti nel Kashmir da parte delle Forze di sicurezza indiane per prevenire manifestazioni e violenze, ha fatto sapere Nuova Delhi.

Il Pakistan ha bloccato le comunicazioni ferroviarie con l’India.

E’ stato arrestato Almazbek Atambayev. L’ex presidente del Kirghizistan è accusato di corruzione.