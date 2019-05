Porti aperti e redistribuzione: Conte volta le spalle a Salvini sui migranti

Una nave della Marina Militare italiana è pronta ad attraccare ad Augusta con 36 migranti a bordo mentre, nelle stesse ore, nave Mare Jonio, dell’ong Mediterranea-Saving Humans, ha fatto ingresso a Lampedusa con altre 30 persone recuperate ieri. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sembra sempre più isolato nel governo sul fronte della politica migratoria. Ieri il capo del Viminale aveva accusato il ministero della Difesa di avere salvato i 36 naufraghi “in acque libiche” (in realtà, come riferito poi dalla stessa Marina militare, si trattava di acque internazionali a circa 70 chilometri dalle coste libiche). “Io porti non ne do”, aveva minacciato Salvini. Ma alla fine le cose sono andate diversamente: il pattugliatore Cigala Fulgosi ha trasbordato i migranti su Nave Stromboli che ha ricevuto da Roma il place of safety (cioè le indicazioni su dove attraccare) ad Augusta. A smentire il capo del Viminale ieri sera era stato il premier Giuseppe Conte, che aveva dato la notizia dell’arrivo della nave militare in Sicilia nella mattinata di oggi. Niente porti chiusi insomma, anzi: a tempo record, Conte ha incassato anche la disponibilità di Francia, Malta, Lussemburgo e Germania per redistribuire i naufraghi.

Stamattina invece la nave Mare Jonio ha fatto sapere di essere entrata nelle acque territoriali italiane, al largo di Lampedusa, con a bordo altri 30 migranti. L’imbarcazione dell’ong li aveva salvati ieri nel tardo pomeriggio, anche in questo caso in acque internazionali, a 40 miglia dalla Libia. Dopo avere chiesto un porto sicuro, il comando delle Capitanerie di porto di Roma aveva risposto a Mare Jonio di coordinarsi coi libici. L’equipaggio dell’ong però ha risposto di non volere entrare in contatto con le autorità di un paese in guerra e ha fatto rotta su Lampedusa. Qui, ad attenderla secondo le disposizioni delle direttive anti ong di Salvini, c’erano due motovedette della Guardia di Finanza. Solo che stavolta, a differenza di quanto avvenuto lo scorso marzo, i militari non hanno intimato alla nave di fermarsi e hanno proceduto a un controllo, prima di scortare Mare Jonio verso un approdo in porto e sottoporla, ancora una volta, a sequestro di iniziativa. “Per la nave dei centri sociali i porti rimangono chiusi”, aveva scritto ieri sera su Twitter Salvini. Ma stavolta per il ministro è stato impossibile dare vita a un ennesimo braccio di ferro sullo sbarco dei migranti: il clima nel governo è cambiato rispetto al caso Diciotti di un anno fa e gli alleati grillini ormai non serrano più i ranghi attorno al ministro dell’Interno in difesa della retorica dei "porti chiusi".

Partita in questo momento #MareJonio per fare ingresso al porto di Lampedusa, per completare operazioni di salvataggio con lo sbarco dei naufraghi nel porto sicuro, come prevede la legge. Mare Jonio è scortata da una motovedetta della @GDF . pic.twitter.com/Sgwy7U521g — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) May 10, 2019

Sempre questa mattina altri 80 migranti sono sbarcati a Lampedusa in autonomia, mentre AlarmPhone, la piattaforma che monitora le partenze dei migranti dalla Libia, ha detto che un'imbarcazione con oltre 100 persone a bordo è in difficoltà al largo della Libia.