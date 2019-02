Beppe Grillo contestato dagli Ncc

DALL'ITALIA

Renzi contro gli arresti domiciliari imposti ai suoi genitori. “E’ abnorme privarli della loro libertà per una cosa come questa”, ha scritto Matteo Renzi nella sua newsletter riguardo alle accuse di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni ai suoi genitori. “Questa vicenda ha oscurato quello che è successo in politica”, ha aggiunto l’ex premier.

Gli Ncc contestano Beppe Grillo. I manifestanti hanno criticato il fondatore del M5s davanti al Teatro Brancaccio: “Ci hai traditi”.

Cala il fatturato dell’industria. Meno 3,5 per cento tra novembre e dicembre 2018 e meno 7,3 su base annua, secondo l’Istat. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: “Dobbiamo riaprire i cantieri”.

Un’alleanza europea tra Lega e M5s è l’auspicio di Claudio Borghi.“Dobbiamo formare un gruppo eurocritico a Bruxelles”, ha detto il deputato leghista.

Guaidó ringrazia l’Italia. Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela: “Grazie per gli aiuti generosi”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,50 per cento. Differenziale Btp-Bund a 268 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO

C’è un piano americano per vendere ai sauditi tecnologie nucleari. La Camera ha pubblicato un report sui tentativi da parte dell’Amministrazione Trump di aiutare l’Arabia Saudita a sviluppare un programma di energia nucleare con “dozzine di nuovi impianti”. Gli informatori, secondo quanto riferisce il report, hanno parlato di un conflitto di interessi tra i consiglieri all’interno della Casa Bianca. Il trasferimento di queste tecnologie è “in potenziale violazione con la legge sull’energia atomica” e le restrizioni legali.

Sono state profanate le tombe ebraiche in un cimitero in Alsazia. Ieri in diverse città della Francia sono state organizzate marce contro l’antisemitismo. Un uomo armato con un coltello ha ferito oltre 30 persone a Marsiglia. L’aggressore è stato ucciso dalla polizia.

C’è un accordo tra Francia e Germania per creare “campioni” europei dell’industria. Il primo progetto riguarda la produzione di batterie elettriche.

Oggi Theresa May sarà a Bruxelles per rinegoziare l’accordo sull’uscita di Londra dall’Ue e ottenere delle concessioni.

David Kirkpatrick è stato espulso dal Cairo. Il giornalista del New York Times è stato reimbarcato per Londra senza spiegazioni.